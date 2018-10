Υπόθεση Κασόγκι: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δεν θα παραστεί στο «Νταβός της Ερήμου»

O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην επερχόμενη επενδυτική διάσκεψη στη Σαουδική Αραβία, το λεγόμενο «Νταβός της Ερήμου» λόγω της υπόθεσης Κασόγκι.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.