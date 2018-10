«Περισσότερο χρόνο» στους Σαουδάραβες ζήτησε ο Πόμπεο από τον Τραμπ

O Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πόμπεο δήλωσε σήμερα ότι συμβούλεψε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει «περισσότερο χρόνο» στην Σαουδική Αραβία για να ολοκληρώσει την έρευνα της στην υπόθεση Κασόγκι.

«Είπα σήμερα στον Πρόεδρο ότι θα έπρεπε να τους δώσουμε λίγες μέρες για να το ολοκληρώσουν, έτσι ώστε και εμείς να κατανοήσουμε πλήρως τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση».

Sec. Pompeo says he told Pres. Trump that U.S. should give Saudi Arabia "a few more days" to complete investigation into Khashoggi disappearance, "at which point we can make decisions about how or if the United States should respond." pic.twitter.com/L6RkoIJumf