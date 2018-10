Πούτιν: Το ΙSIS έχει 700 ομήρους στην Συρία ανάμεσα τους και Ευρωπαίους

Το Ισλαμικό Κράτος έχει υπό ομηρεία περίπου 700 ανθρώπους στη Συρία, ανάμεσα τους και Ευρωπαίους πολίτες, υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας από το Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Μάλιστα, ο ISIS θα εκτελεί 10 ομήρους κάθε μέρα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «καταστροφική αποτυχία» στην πολιτική τους στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι οι τρομοκράτες επέκτειναν τον έλεγχό τους σε εδάφη γύρω από την ανατολική όχθη του Ευφράτου που ελέγχουν οι ΗΠΑ και οι υποστηριζόμενες από αυτούς δυνάμεις.

BREAKING: #ISIS took several US & European citizens hostage in US-controlled part of #Syria - #Putin https://t.co/wyLmyka1VE pic.twitter.com/6tTUad8wiY