Θετική η Μέι σε παράταση του Brexit-Αρνητικοί αρκετοί βουλευτές της

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι είναι ανοικτή στην ιδέα της παράτασης της μεταβατικής περιόδου «για λίγους μήνες» για δώσει χρόνο για περισσότερες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δήλωσαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξηγώντας ότι η κα Μέι δήλωσε ότι «είναι έτοιμη να εξετάσει» μία μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο με την ελπίδα της άρσης του αδιεξόδου στις συνομιλίες για το διαζύγιο ΕΕ-Βρετανίας.

Πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσαν ότι η παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς να έχει λόγο επ' αυτών δεν έχει αποκλεισθεί.

Ο Ντέιβιντ Λίντινγκτον αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η παράταση θα κοστίσει στην Βρετανία περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια στερλίνες σε πληρωμές προς την Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε να παραμείνει στο μπλοκ της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης για έναν ακόμη χρόνο. «Είναι ακριβώς ένα από τα πράγματα που πρέπει να διευκρινισθούν και να αντιμετωπισθούν, εάν θεωρήσουμε, και η ΕΕ θεωρήσει, ότι είναι η σωστή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Ο Λίντινγκτον τόνισε ότι οποιαδήποτε παράταση θα διαρκέσει «λίγους μήνες».

Μία τέτοια κίνηση θα δώσει στο Λονδίνο χρόνο για την επίλυση του θέματος των ιρλανδικών συνόρων, αναμένεται όμως να προκαλέσει την οργή της πτέρυγας των σκληροπυρηνικών υποστηρικτών του Brexit στις τάξεις των Τόρις. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις έχουν έρθει από τον Κέν Κλαρκ και τον Ντόμινικ Γκρίβ οι οποίοι έκαναν λόγο για «νόθευση του δημοψηφίσματος». H βουλευτής Ναντίν Ντόρις έκανε λόγο για «καθυστέρηση από πλευράς Μέι» και ο Τζον Ρέντγουντ μίλησε για «βουλευτές των Τόρις που δεν θα συμφωνήσουν σε αυτή την παράταση».«Χάνει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων όλων των αποχρώσεων. Άνθρωποι που την έχουν υποστηρίξει σε όλη την διαδικασία βρίσκονται κοντά στην απελπισία λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η διαπραγμάτευση», δήλωσε ο βουλευτής των Τόρις Νικ Μπόουλς, επικριτής της Μέι , ο οποίος κατά την διάρκεια του δημοψηφίσματος υποστήριξε την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα θέλει την παραμονή στην ενιαία αγορά σε προσωρινή βάση.

Theresa May "is losing the confidence of colleagues of all shades of opinion" who are "close to despair" at the state of Brexit negotiations says Tory MP @NickBoles. "There is a a fear that both the government and the EU are trying to run out the clock" #r4today pic.twitter.com/mC05DLFiw3 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 18 Οκτωβρίου 2018

Many Conservative MPs are making clear to the Govt that we won't support legislation seeking to prolong transition & large payments for no good reason. Extending our period under EU control would take us into another 7 year spending period & it would want even more money from us. — John Redwood (@johnredwood) 18 Οκτωβρίου 2018

If Theresa May is asking for a longer transition period, she is stalling. It’s time to stand aside and let someone who can negotiate get on with it and deliver. I fully support DD as an interim leader. I’ve done my bit. It’s time for my colleagues to do theirs. #Brexit — Nadine Dorries (@NadineDorries) 17 Οκτωβρίου 2018

«Ανοιχτή η Γαλλία»

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ άφησε σήμερα ανοικτό το ενδεχόμενο η Γαλλία να στηρίξει την προσφορά του διαπραγματευτή της ΕΕ για παράταση ενός έτους στη μεταβατική περίοδο μετά το Brexit. «Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έως το τελευταίο λεπτό για να πετύχουμε μια συμφωνία με τη Βρετανία. Η κόκκινή μας γραμμή είναι μια συμφωνία που θα αποδυναμώνει την ενιαία αγορά και την Ε.Ε.», υπογράμμισε ο Λεμέρ.