Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στηρίζουμε σθεναρά τη Συμφωνία- Ευχαριστούμε τον κ. Κοτζιά

Το Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί τον Ν. Κοτζιά για τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στην επίτευξη της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό, τονίζοντας, όμως, ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν την «πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας» για την επίλυση του ονοματολογικού.

«Παρακολουθούμε την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά και τον ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη αφοσίωση που έδειξε στην ενίσχυση της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και για τη συμβολή του στην επίτευξη της ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών.



Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στη «Μακεδονία» να πάρει τη θέση της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία.



Καθώς το κοινοβούλιο της «Μακεδονίας» συνεχίζει τη συζήτηση για τις συνταγματικές αλλαγές παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν την κομματική πολιτική και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα ως ένα πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών».

On @NikosKotzias resignation @StateDept notes”we thank him for his dedicated service to strengthening US-Gr relationship & his contributions to achieving historic Prespa Agreement/we strongly support agreement’s full implementation/we urge leaders to rise above partisan politics”