Ευχαριστήριο μήνυμα του ΥΠΕΞ της Αλβανίας Ντ. Μπουσάτι στον Ν. Κοτζιά

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, Ντιτμίρ Μπουσάτι, ευχαριστεί τον Νίκο Κοτζιά, για τις προσπάθειές του να ανοιχτεί από κοινού μία νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών.

"Υπάρχουν λίγες χαρές στο επάγγελμα αυτό, αλλά οι πιο αξιόλογες προέρχονται από την πραγματική συνεργασία και το πνεύμα συλλογικότητας" γράφει ο κ. Μπουσάτι και προσθέτει: "Σε ευχαριστούμε Νίκο Κοτζιά για τις προσπάθειές σου να ανοίξουμε από κοινού μια νέα σελίδα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας μεταξύ των χωρών μας".

There are few joys in this profession, but the most treasured ones derive from genuine cooperation and a spirit of collegiality. Thank you @NikosKotzias for your efforts in jointly opening a new page of collaboration, trust & good neighborly relations between our countries