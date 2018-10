Κριμαία: 18 νεκροί και 50 τραυματίες από εκρηκτικό μηχανισμό σε σχολή

Στους 18 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών ενώ τουλάχιστον 50 είναι οι τραυματίες μετά από επίθεση σε σχολή στην Κριμαία σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης ένας 22χρόνος φοιτητής σκοτώθηκε μετά την επίθεση. Για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο το Κρεμλίνο.

UPDATE: 18 killed, dozens injured in explosion in #Crimea college https://t.co/9UxxeON59V — RT (@RT_com) 17 Οκτωβρίου 2018

BREAKING: #Kerch terrorist suspect identified as 22yo student, killed himself after attack – #Crimea head https://t.co/VI4qoE0jk6 pic.twitter.com/Dg8N2Flmdk

— RT (@RT_com) 17 Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο ίδιος είπε στην κρατική τηλεόραση πως ο ύποπτος για την έκρηξη είναι ένας 22χρονος μαθητής του κολεγίου, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Με φόντο τα παραπάνω, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας να προσδιορίσουν την αιτία της έκρηξης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους. Ο Πεσκόφ είπε πως ο Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης, από την οποία σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.