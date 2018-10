Ντ. Τραμπ: Αδίστακτοι δολοφόνοι πίσω από την δολοφονία Κασόγκι-Στέλνει τον Πομπέο στη Σ. Αραβία

Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια δηλώσεων είπε ότι «αδίστακτοι δολοφόνοι» είναι πίσω από την δολοφονία Κασόγκι, ενώ ανακοίνωσε μέσω Twitter πως μίλησε με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Σαλμάν σχετικά με τον αγνοούμενο Σαουδάραβα δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι και στέλνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο για να συναντηθεί αμέσως με τον βασιλιά.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Οκτωβρίου 2018

At the request of @POTUS Trump, @SecPompeo will travel to Riyadh, Saudi Arabia today. The President has called for a prompt and open investigation into the disappearance of @WashingtonPost journalist Jamal Khashoggi. — Heather Nauert (@statedeptspox) 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Τραμπ είπε πως ο Βασιλιάς Σαλμάν αρνήθηκε ότι «έχει οποιαδήποτε γνώση του τι μπορεί να έχει συμβεί» στον Κασόγκι, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά την είσοδό του στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου, και του είπε πως οι Σαουδάραβες εργάζονται στενά με την Τουρκία για την υπόθεση.

«Ο βασιλιάς διέταξε τον γενικό εισαγγελέα να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την υπόθεση Κασόγκι με βάση τις πληροφορίες από την κοινή ομάδα στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της χώρας. Απαντώντας σε ερώτηση πότε θα μπορούσε ο γενικός εισαγγελέας να προβεί σε ανακοινώσεις για την έρευνα, ο αξιωματούχος είπε: «Έχει λάβει εντολές να εργαστεί γρήγορα».

Τουρκική αστυνομία: Ηχητικό υλικό αποδεικνύει ότι ο Κασόγκι σκοτώθηκε στο προξενείο

Οι τουρκικές αρχές έχουν στην κατοχή τους μια ηχογράφηση που καταδεικνύει ότι ο αγνοούμενος δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία Τζαμάλ Κασόγκι σκοτώθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, ανέφεραν σήμερα ένας Τούρκος αξιωματούχος και μια πηγή στις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Η τουρκική αστυνομία έχει μια ηχητική καταγραφή που δείχνει ότι ο Κασόγκι σκοτώθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας» επισήμανε η πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Εξάλλου, προ ολίγου στο Σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, μπήκε ομάδα Τούρκων ερευνητών στους οποίους έδωσε ειδική άδεια το Ριάντ.

Saudi / Turkish team visiting the Saudi Consulate in Istanbul seems like just conducting a visual inspection, since no one has protective clothing and police equipment along with them #Khashoggi pic.twitter.com/5k1osLNnWg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 15 Οκτωβρίου 2018

Σωρεία αποχωρήσεων από το Νταβός της Ερήμου

Η υπόθεση Κασόγκι προκαλεί ακυρώσεις στο επενδυτικό συνέδριο Future Investment Initiative (FII) που θα γίνει 23-25 Οκτωβρίου στo Ritz-Carlton Riyadh. Το συνέδριο, γνωστό και ως «Νταβός της Ερήμου», είναι προσωπικό πρότζεκτ του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, de facto ηγέτη της χώρας. Μετά όμως, την είδηση της εξαφάνισης του Σαουδουάραβα δημοσιογράφου στο προξενείο της χώρος του στην Κωνσταντινούπολη, αστραπιαία αντέδρασαν οι New York Times που αποσύρθηκαν από χορηγοί επικοινωνίας. Σύντομα ακολούθησαν το CNN, το Bloomberg, οι Financial Times και το CNBC. Από μεγάλα στελέχη, ήδη ακύρωσαν ο επικεφαλής της Ford Motor και της Viacom, Μπιλ Φορντ και Μπομπ Μπακις, ο πρώην επικεφαλής της AOL, ο, επικεφαλής της Thrive Global, και τελευταίος προστέθηκε ο Τζίμι Ντίμον της JP Morgan.

