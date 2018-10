Μ. Μπαρνιέ: Το θέμα των ιρλανδικών συνόρων καθυστερεί τη συμφωνία για το Brexit

Το ακανθώδες ζήτημα του πώς θα διασφαλιστεί ότι το Brexit δεν θα ισοδυναμεί με ελέγχους στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας είναι μεταξύ των θεμάτων που καθυστερούν τη συμφωνία για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ.

Σε ένα tweet που έστειλε μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για το Brexit Ντόμινικ Ράαμπ, ο Μπαρνιέ ανέφερε: «Παρά τις εντατικές προσπάθειες, ορισμένα σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, μεταξύ αυτών το "δίχτυ ασφαλείας" για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία με στόχο την αποφυγή ενός σκληρού συνόρου».

We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.