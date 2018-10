Tραμπ: Ο Μάτις μπορεί να φύγει σύντομα

Ο Υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις μπορεί να είναι το επόμενο στέλεχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που θα παραιτηθεί σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην στην εκπομπή "60 Minutes" του τηλεοπτικό δικτύου CBS.

Ερωτηθείς σχετικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι «δεν ξέρω», καθώς «δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Γευματίσαμε μαζί πριν από δύο ημέρες. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του. Μπορεί και να το κάνει. Νομίζω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο Δημοκρατικός, αν θέλετε να ξέρετε», προσέθεσε.

Και συνέχισε: «Αλλά είναι καλός άνθρωπος. Τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να φύγει. Εννοώ, κάποια στιγμή, όλοι φεύγουν. Όλοι. Ο κόσμος φεύγει. Αυτή είναι η Ουάσιγκτον».

Η τύχη του Mάτις είναι σημαντική επειδή θεωρείται ευρέως από ξένους συμμάχους και αντιπάλους, αλλά και από το παραδοσιακό κατεστημένο σύστημα εθνικής ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως το κατεξοχήν μέλος του υπουργικού συμβουλίου, που στέκεται απέναντι στον πάντα απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ.

Χαρακτηριστικά, τον περασμένο καλοκαίρι ο Μάτις συμβούλευε να μην σταματήσουν οι στρατιωτικές ασκήσεις στην Χερσόνησο της Κορέας, την ίδια ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσιζε το αντίθετο.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης του, ο Τραμπ δεν παρέλειψε, να χαρακτηρίσει ως «fake news» τις πληροφορίες ότι στον Λευκό Οίκο επικρατεί χάος, παρότι παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «κάποιοι» στην κυβέρνηση που δεν είναι «ενθουσιασμένοι και κατέληξε λέγοντας πως έχει στην αναμονή «ανθρώπους που θα αποδεχθούν εξαιρετικοί. Θα μπουν στην κυβέρνηση, θα είναι εξαιρετικοί».

“It’s wrong. It’s so false. It’s fake news.” —President Trump on reports that the White House is in chaos. The president's full 60 Minutes interview airs tonight. https://t.co/tFUrrwfPmr pic.twitter.com/2xRTBqYJnX