Προσευχήθηκε για τον Ν.Τράμπ ο πάστορας κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο

Στις 21.30, (ώρα Ελλάδας), επισκέφτηκε ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον, τον οποίο απελευθέρωσαν χθες οι τουρκικές αρχές, στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να σε συγχαρώ διότι στάθηκες αιτία να κινητοποιηθεί αυτή η χώρα… Γνωρίζω τί πέρασες… Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση ούτε για την Τουρκία» είπε ο Τραμπ, αφού κάθισε δίπλα στον πάστορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διότι έκανε δυνατή την επιστροφή του Μπράνσον στην πατρίδα του.

Από την πλευρά του ο Άντριου Μπράνσον ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Γονάτισε δίπλα στον πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο και είπε μια προσευχή για εκείνον. Κατόπιν επισήμανε πόσο ευγνώμων είναι που ο Αμερικανός ηγέτης έδωσε μάχη για εκείνον. Επανέλαβε ότι αγαπάει την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση του Μπράνσον αποτελεί ένα «τεράστιο βήμα» για τη βελτίωση των σχέσων της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.

Σε ότι αφορά ερώτηση που του έγινε από τους δημοσιογράφους,για το αν η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα.

«Ήμασταν πολύ σκληροί με την Τουρκία και θα το εξετάσουμε. Δεν συνάφθηκε καμία συμφωνία», επισήμανε ο μεγιστάνας, αφού υποδέχθηκε στο Οβάλ Γραφείο τον πάστορα. «Η μοναδική συμφωνία» είναι «ψυχολογικής φύσεως: είμαστε πολύ διαφορετικά διακείμενοι σήμερα (…) προς την Τουρκία» υπογράμμισε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Νιώθουμε πολύ διαφορετικά απέναντι στην Τουρκία σήμερα σε σύγκριση με χθες. Νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες να έρθουμε πιο κοντά με την Τουρκία κι ενδεχομένως ακόμη και να έχουμε μια πολύ καλή σχέση», σημείωσε επαναλαμβάνοντας και την νωρίτερη δηλωσή του στο twitter.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στο twitter « ευχαρίστησε» τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «για τη βοήθειά του», στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πως δεν κάνει συμφωνίες για ομήρους και ταυτόχρονο επεσήμανε πως ενδέχεται οι σχέσεις των δύο χωρών, να είναι από «καλές έως υπέροχες».

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!