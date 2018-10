Βερολίνο: Τους 150.000 άγγιξε η συμμετοχή στη διαδήλωση κατά του ρατσισμού

Σχεδόν 150.000 άτομα συμμετέχουν στην διαδήλωση κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, αλλά και κατά των περικοπών του κοινωνικού κράτους, η οποία πραγματοποιείται στο κέντρο του Βερολίνου, με κεντρικό σύνθημα την λέξη «αδιαίρετοι» (#unteilbar).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονταν 40.000 διαδηλωτές, αλλά η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η διαδήλωση υποστηρίζεται από δεκάδες οργανώσεις και πολιτικά κόμματα.

Νωρίτερα σήμερα την στήριξή του εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, ο οποίος χαρακτήρισε «υπέροχο μήνυμα» το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι προτίθενται να κατέβουν στον δρόμο. «Δεν θα επιτρέψουμε να μας διχάσουν οι δεξιοί λαϊκιστές», πρόσθεσε και τόνισε ότι η πλειοψηφία των Γερμανών υποστηρίζει το ελεύθερο πνεύμα και την ανεκτικότητα.

«Δεν χρειαζόμαστε περιχαράκωση, αλλά περισσότερη διεθνή συνεργασία. Η ποικιλία στην καταγωγή, στο χρώμα του δέρματος, στην θρησκεία και στους τρόπους ζωής σημαίνουν για μας εμπλουτισμό και όχι απειλή (...) Η ξενοφοβία και ο αντισημιτισμός δεν πρέπει να έχουν θέση ούτε στη Γερμανία ούτε πουθενά αλλού στον κόσμο», πρόσθεσε ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) πολιτικός.

Αποχή από την διαδήλωση αποφάσισε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το skai.gr, η οργάνωση Βερολίνου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), επισημαίνοντας ότι μεταξύ των διοργανωτών βρίσκεται και ένας δικηγόρος της «Κόκκινης βοήθειας», οργάνωσης η οποία, σύμφωνα με το CDU, υποστηρίζει «ακροαριστερούς εγκληματίες». «Αν σήμερα δημοκράτες πολιτικοί ή και υπουργοί βαδίζουν μέσα στην πόλη δίπλα σε ακροαριστερές οργανώσεις, αυτό είναι ή αφέλεια ή πολιτική ανευθυνότητα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της οργάνωσης Βερολίνου, Στέβαν Έβερς».

Από την πλευρά της Αριστεράς (Die Linke), η επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Σάρα Βάγκενκνεχτ διέψευσε πληροφορίες που την ήθελαν να έχει απορρίψει την πρόταση συμμετοχής στην διαδήλωση, διευκρινίζοντας ότι δεν συμφωνεί μεν με το περιεχόμενο του προσκλητηρίου των διοργανωτών, αλλά ελπίζει «ότι θα κατέβουν στον δρόμο όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι για να διαδηλώσουν κατά της ακροδεξιάς και του ρατσισμού», αλλά και άνθρωποι «που υποστηρίζουν την ρύθμιση της μετανάστευσης».

