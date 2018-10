Ο Ν. Τραμπ ευχαριστεί τον Ρ.Ερντογάν για την απελευθέρωση του πάστορα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο twitter « ευχαρίστησε» τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «για τη βοήθειά του», στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πως δεν κάνει συμφωνίες για ομήρους και ταυτόχρονο επεσήμανε πως ενδέχεται οι σχέσεις των δύο χωρών, να είναι από «καλές έως υπέροχες».

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!