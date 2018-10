Την απελευθέρωση του πάστορα Μπράνσον αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο

Την απελευθέρωση του πάστορα Άντριου Μπράνσον αποφάσισε τουρκικό δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας εμμέσως τις χθεσινές πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.



Η σημερινή ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 10:40 π.μ. σε ένα σύμπλεγμα φυλακών κοντά στη Σμύρνη και τελείωσε στις 4:28 μ.μ. με την απόφαση του δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας τρεις βασικοί μάρτυρες κατηγορίας αποσύρθηκαν, ενώ ένας άλλος άλλαξε την κατάθεση του.

Το δικαστήριο καταδίκασε μεν τον Άντριου Μπράνσον σε φυλάκιση τριών ετών, αλλά διέταξε να μην παραμείνει άλλο υπό κράτηση λόγω του χρόνου που ήταν προφυλακισμένος.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την άρση της κατ' οίκον κράτησης σημαίνει ότι ο ευαγγελικός πάστορας μπορεί να αναχωρήσει από τη Τουρκία και να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το Reuters, δήλωσαν ότι ο Μπράνσον ξέσπασε σε κλάματα ακούγοντας την απόφαση. Πριν από την απόφαση του δικαστή, ο πάστορας είπε στο δικαστήριο: «Είμαι ένας αθώος άνθρωπος. Αγαπώ τον Ιησού, αγαπώ την Τουρκία».

Ο πάστορας Μπράνσον διηύθυνε μια μικρή προτεσταντική εκκλησία στη Σμύρνη και παρέμεινε κρατούμενος για ενάμιση χρόνο. Στα τέλη του Ιουλίου του επεβλήθη κατ' οίκον περιορισμός.

Την απόφαση έσπευσε να σχολιάσει με tweets ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έγραψε την πρώτη φορά «Δουλεύω σκληρά για τον Πάστορα Μπράνσον», με δεύτερο tweet πρόσθεσε «εύχομαι σύντομα να τον έχουμε πίσω» ενώ στο τρίτο tweet ανέφερε «Ο Πάστορας απελευθερώθηκε. Σύντομα θα είναι πίσω».

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Οκτωβρίου 2018

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Οκτωβρίου 2018

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON! 12 Οκτωβρίου 2018

Την απόφαση για την απελευθέρωση του Μπράνσον σχολίασε και ο Αντιπρόεδρος Μάικ Πένς με σχετικό tweet που αναφέρει « Χάρη στην ισχυρή ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και τις προσευχές εκατομμυρίων Αμερικάνων, αυτός ο αθώος ευσεβής άνθρωπος επιστρέφει σπίτι του».

Pastor Andrew Brunson is coming home! Thanks to the strong leadership of @POTUS Trump and the steadfast prayers of millions of Americans, this innocent man of faith will soon be home! — Vice President Mike Pence (@VP) 12 Οκτωβρίου 2018

Η σημερινή εισαγγελική εισήγηση έρχεται μετά από έντονη φημολογία για μυστική συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν εδώ και αρκετές ημέρες αλλά και τις προηγούμενες απειλές από τις ΗΠΑ για περαιτέρω κυρώσεις.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του πάστορα ανέφερε ότι ο Άντριου Μπράνσον πιθανόν θα επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά την απελευθέρωσή του. Ερωτηθείς εάν ο πάστορας θα επιστρέψει στις ΗΠΑ, ο Ισμαήλ Τζεμ Χαλαβούρτ απάντησε: «Πιθανώς θα φύγει».

Την ίδια στιγμή Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφεραν ότι ο Άντριου Μπράνσον αναμένεται να επιστρέψει πίσω στις ΗΠΑ με αεροσκάφος του αμερικανικού στρατού.

Μάλιστα, ένας εκ των αξιωματούχων επισήμανε ότι ο Άντριου Μπράνσον θα επιστρέψει στη χώρα του σήμερα Παρασκευή.

Από την πλευρά της μια εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου είπε στο Reuters ότι ο πάστορας θα επιστρέψει αεροπορικώς στις ΗΠΑ με στάση στη Γερμανία, χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή χρόνο της πτήσης του.