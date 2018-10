Daily Sabah: Απέσυραν τις καταθέσεις κατά Μπράνσον τρεις μάρτυρες κατηγορίας

Τρεις βασικοί μάρτυρες κατηγορίας φέρεται να αποσύρθηκαν από την υπόθεση του Πάστορα Μπράνσον, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής της Daily Sabah στην Ουάσινγκτον, την ώρα που η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει σε δικαστήριο της Σμύρνης.

LATEST — Three important witnesses retracted their negative statements about Pastor Brunson during a court hearing today, paving way for his release