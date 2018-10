Καθηλώνονται τα F-35 από το Αμερικανικό Πεντάγωνο μέχρι νεωτέρας

Την απόφαση να καθηλώσει, μέχρι νεωτέρας, όλα τα μαχητικά F-35 αποφάσισε σήμερα με ανακοίνωση του, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, λίγο καιρό μετά την συντριβή ενός ίδιου τύπου αεροσκάφους στη Νότια Καρολίνα.

«Οι αμερικανικές υπηρεσίες και οι διεθνείς εταίροι αναστέλλουν προσωρινά τις λειτουργίες του F-35 ενώ η επιχείρηση διενεργεί επιθεώρηση ολόκληρου του στόλου σχετικά με ελαττωματικούς σωλήνες καυσίμου σε όλα τα αεροσκάφη F-35», ανέφερε το Γραφείο του κοινού προγράμματος F-35.

Ένας εκπρόσωπος του κατασκευαστή της F-35, Lockheed Martin, δήλωσε το πρωί ότι συνεργάτες της βιομηχανίας συνεργάζονται με το Γραφείο του Κοινού Προγράμματος της F-35 για τη διερεύνηση των προβλημάτων. «Συνεργαζόμαστε με το Κοινό Γραφείο F-35 του Πενταγώνου, τους παγκόσμιους πελάτες μας και την Pratt & Whitney για να υποστηρίξουμε την επίλυση αυτού του ζητήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Lockheed.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει προβλέψει συνολικό κόστος 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το πρόγραμμα των μαχητικών. Τα F-35s έχουν ήδη παραδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Ισραήλ, τις Κάτω Χώρες, την Τουρκία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Νορβηγία.

Τα νέα έρχονται επίσης δύο μέρες μετά την δημοσίευση της είδησης ότι ο Υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις είχε ζητήσει από τις στρατιωτικές υπηρεσίες να επιτύχουν ποσοστά ετοιμότητας σε τέσσερις τύπους μαχητικών αεροπλάνων, συμπεριλαμβανομένου του F-35, σε ποσοστό πάνω από 80% μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ωστόσο το Βρετανικό υπουργείο Αμύνης διαψεύδει με ανακοίνωση του ότι καθηλώνονται τα F-35 παγκοσμίως.

Contrary to reports, all F-35 jets have not been grounded. We have paused some F-35 flying as a precautionary measure while we consider the findings of an ongoing enquiry. Flight trials from @HMSQnlz continue and the programme remains on schedule #F35 @thef35 pic.twitter.com/yOOpSAFxZ0