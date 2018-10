Αναγκαστική προσγείωση του διαστημικού πυραύλου Σογιούζ λόγω βλάβης

Το πλήρωμα του διαστημόπλοιου Σογιούζ είναι σε καλή κατάσταση και δεν χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια μετά τη βλάβη που σημειώθηκε σε έναν από τους κινητήρες του εν πτήσει αναγκάζοντάς το να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η βλάβη παρουσιάστηκε μετά την απογείωσή του από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ του Καζακστάν, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti. Ο διαστημικός πύραυλος μετέφερε τον Αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ και τον Ρώσο συνάδελφό του Αλεξέι Οβτσινίν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δική του πηγή, ανέφερε πως η Ρωσία αποφάσισε να αναστείλει όλες τις επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις μετά το ατύχημα.

Γιατροί που έχουν φθάσει στο σημείο της προσγείωσης του Σογιούζ είπαν πως οι δύο αστροναύτες δεν έχουν τραυματιστεί, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο μια πηγή.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έχει αρκετές προμήθειες και η ματαιωθείσα άφιξη ενός νέου πληρώματος στον σταθμό δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγή την οποία δεν κατονόμασε.

This is the moment today's Soyuz launch to the space station appeared to go wrong and the last video from inside the capsule. The crew are reported safe on the ground after an emergency landing. Updates: https://t.co/9RFyAxjq6s pic.twitter.com/F8IEQ4hcG4