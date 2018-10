Πρόταση Καμμένου για βάσεις των ΗΠΑ σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο και Λάρισα

Ο Π. Καμμένος από τις ΗΠΑ πρότεινε την ανάπτυξη μόνιμων αμερικανικών δυνάμεων σε Βόλο, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη ενώ κατέθεσε και δικό του σχέδιο για την αποτροπή της Ρωσικής διείσδυσης στα Βαλκάνια, δηλώνοντας ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα επικυρωθεί.

«Η Ελλάδα θεωρεί τις ΗΠΑ στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο, τον μοναδικό θα τολμούσα να πω. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα οι ΗΠΑ να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα σε μία πιο μόνιμη βάση, όχι μόνο στον Κόλπο της Σούδας, αλλά επίσης στον Βόλο, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη», είπε ο κ. Καμμένος, όπως φαίνεται και στο παρακάτω που ανήρτησε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση του Πάνου Καμμένου έρχεται τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στη Μόσχα.

Earlier today, #SecDef Mattis met with #Greek Defense Minister Panagiotis Kammenos at the #Pentagon where they reaffirmed the long-standing defense relationship between the U.S. and Greece. pic.twitter.com/C4FuePAz25