Σε εξαιρετικά επικίνδυνο τυφώνα 4 αναβαθμίστηκε ο «Μάικλ»

Η πολιτεία της Φλόριντα, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προετοιμάζεται σήμερα για την άφιξη του κυκλώνα Μάικλ, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον και ενδέχεται να είναι «η πιο καταστροφική καταιγίδα εδώ και δεκαετίες» στην περιοχή.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) προειδοποίησε ότι πρόκειται «για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο», ενώ 500.000 άνθρωποι έχουν λάβει συστάσεις να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο κυκλώνας Μάικλ συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 210 χιλιομέτρων την ώρα, οι οποίοι ενδέχεται να ενισχυθούν περαιτέρω, καθώς κατευθύνεται προς τις ακτές της Φλόριντα στον Κόλπο του Μεξικού, και αναμένεται να φτάσει στα ηπειρωτικά μέσα στην ημέρα.

«Είναι ένα φαινόμενο πιθανόν φονικό για τις περιοχές βορειοανατολικά των ακτών του Κόλπου του Μεξικού»,επεσήμανε το NHC, προειδοποιώντας ότι σε κάποιες περιοχές τα κύματα ίσως φτάσουν και τα τέσσερα μέτρα ύψος.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ταλαχάσι, πρωτεύουσα της Φλόριντα, κάλεσαν τους πολίτες να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

«Ο κυκλώνας Μάικλ είναι ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο, δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν από όσους έχουμε ζήσει. Μην θέτετε τη ζωή σας σε κίνδυνο, απομακρυνθείτε ΑΜΕΣΩΣ αν σας ζητηθεί», τονίζουν.

Ο κυκλώνας πρόκειται να περάσει από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ προτού κατευθυνθεί προς τον Ατλαντικό.

Ο Μάικλ «ενδέχεται να είναι η πιο καταστροφική καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και δεκαετίες», προειδοποίησε χθες Τρίτη ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της πολιτείας Ρικ Σκοτ. Εξάλλου σε ανάρτησή του στο Twitter νωρίς σήμερα το πρωί τόνισε απευθυνόμενος στους κατοίκους της πολιτείας ότι: «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να απομακρυνθείτε προτού οι μετεωρολογικές συνθήκες αρχίσουν να επιδεινώνονται τις επόμενες ώρες».

«Θα είναι ο πιο ισχυρός εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια» για πολλές περιοχές, επεσήμαναν από την πλευρά τους οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Φλόριντα.

«Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να προετοιμαστείτε για αυτή την τερατώδη και ενδεχομένως καταστροφική καταιγίδα», επέμεινε ο Σκοτ, προσθέτοντας ότι 2.500 άνδρες της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί. «Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επισκευάσετε το σπίτι σας, αλλά όχι να επαναφέρετε κάποιον στη ζωή».

«Είμαστε καλά προετοιμασμένοι», δήλωσε χθες και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, «η FEMA είναι έτοιμη, όλος ο κόσμος είναι έτοιμος», τόνισε o Τραμπ.

Στη συνέχεια ο κυλώντας αναμένεται να πλήξει «περιοχές της Τζόρτζια και δυστυχώς ξανά τη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα», οι οποίες επλήγησαν πριν από ένα μήνα από τον κυκλώνα Φλόρενς, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Από τον κυκλώνα Φλόρενς έχασαν τη ζωή τους περίπου 40 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε την Τρίτη την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε την προηγουμένη ο Σκοτ σε 35 κομητείες της Φλόριντα, γεγονός που θα επιτρέψει την αποδέσμευση επιπλέον υλικών μέσων αλλά και ομοσπονδιακών πόρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κυκλώνα.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η γειτονική πολιτεία Αλαμπάμα από τον κυβερνήτη της Κέι Άιβι.

Ο κυκλώνας θα «εξασθενίσει» αφού φθάσει πάνω από τη γη, κινούμενος «κατά μήκος των νοτιοανατολικών ΗΠΑ», σύμφωνα με το NHC.

Hurricane #Michael is now an extremely dangerous category 4 hurricane and its outer rainbands are beginning to reach the coast. This is a life-threatening event for portions of the northeastern Gulf Coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/RtozXvcTE6