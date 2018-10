Το «know us better» με την πολιτική ηγεσία του Πολιτισμού και η κλειστή Ακρόπολη

Της Αγγελικής Κώττη

Άριστη στα φιλολογικά, κακή όμως στα συνδικαλιστικά, αν και υπήρξε συνδικαλίστρια, αποδεικνύεται η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Ωραίες λέξεις, αποτελούν τον πυρήνα των ομιλιών της, όπως της σημερινής προς τους διαπιστευμένους συντάκτες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Χωρίς «είδηση» όμως. Έτσι, καμιά πληροφόρηση στην ουσία δεν πήραμε.

Αλλά μάθαμε πως η απεργία της Πέμπτης που έχει κηρύξει η πλειονότητα των σωματείων του ΥΠΠΟΑ είναι αδικαιολόγητη και θα στοιχίσει στο δημόσιο μισό εκατομμύριο ευρώ! Η απεργία όμως γίνεται για να μην εκχωρηθούν μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στο Υπερταμείο, με αποτέλεσμα, χάνοντας και τη διαχείρισή τους, το δημόσιο να απολέσει εκατομμύρια και σε βάθος εκατονταετίας, δισ.

Ο υφυπουργός Κ. Στρατής επανέλαβε τα γνωστά περί πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι και θα παραμείνει «στη διαχείριση του Δημοσίου.» Αλλά και η ΕΤΑΔ, δημόσιο είναι! Δεν ξεκαθάρισε εάν θα παραμείνει στη διαχείριση του υπουργείου Πολιτισμού ή θα περάσουν στη διαχείριση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου.

Επίσης, αναφέρθηκε σε παλαιότερη αρνητική αντίδραση του Κ. Μητσοτάκη σχετικά με το κλείσιμο της Ακρόπολης, για να τονίσει πως εκείνοι (η κυβέρνηση) δεν ακολουθούμε «αυτή την τακτική. Μιλάμε με τους εργαζόμενους, τους εξηγούμε λογικά τα επιχειρήματα (πολιτικά και νομικά) και τους καλούμε να μας πούνε πού βρισκόμαστε.»

Και πριν αλέκτωρα φωνήσαι, η Πανελλήνια Ενωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων, απαντά: Έχουμε ζητήσει ραντεβού και δεν μας έχετε απαντήσει. (Αρα πώς μιλάμε με τους εργαζόμενους;)

Η υπουργός συμπλήρωσε: Ο διάλογος είναι η οδός αλλά να συνειδητοποιήσουν όλοι τί είναι η Ακρόπολη. Δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι πολιτικός τακτικισμός, έχουν μείζονα ευθύνη και οι συνδικαλιστές και οι απεργοί αλλά και εμείς που ενδεχομένως πρέπει να βρούμε κι άλλους τρόπους ώστε να λειτουργούν και να είναι ανοιχτοί αυτοί οι χώροι. (τι εννοεί;)

Κατά τα λοιπά, η κα Ζορμπά ανέφερε πως λέξεις κλειδιά είναι η συμμετοχικότητα, τα πολιτισμικά δικαιώματα, οι ανισότητες και διακρίσεις, οι πολιτισμικές κοινότητες, η διαφορετικότητα, η πολυεθνοτική κοινωνία.

Τα θεμελιώδη σχέδια του Υπουργείου συνοψίζονται στα εξής έξι.

· Παρατηρητήριο Εθνικού Πολιτισμικού Κεφαλαίου

· Περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού

· Νέος Οργανισμός Βιβλίου και Ανάγνωσης

· Πολιτισμός και παιδιά, νέοι δημιουργοί και καλλιτέχνες

· Πολιτισμός και αθλητισμός

· και φυσικά το κτήριο του «Ακροπόλ παλάς»

Στο Ακροπόλ Παλάς έγινε η συνάντηση to know us better αλλά κανείς δεν μπόρεσε να απαντήσει στο δημοσιογραφικό ερώτημα περί του πότε και πώς θα λειτουργήσει το ανακαινισμένο κτίριο. Μην περιμένετε, επομένως, λεπτομέρειες επί των στόχων, όταν ο πλέον εύκολος δεν έχει μελετηθεί…

Ολόκληρη η απάντηση της ΠΕΥΦΑ:

«Οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα οι αρχαιοφύλακες στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία καταδικάζουν κάθε φορά δηλώσεις που αμφισβητούν τον δημόσιο χαρακτήρα των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας μας.

Αυτό που συμβαίνει τώρα όμως ξεπερνά κάθε όριο. Καμιά κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει να εκχωρήσει αρχαιολογικά μνημεία και χώρους σε δανειστές. Επίσης καμιά χώρα στον κόσμο και για κανέναν λόγο δεν έχει υποθηκεύσει την πολιτιστική της κληρονομία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει θέμα τότε γιατί δεν ανακαλούνται οι σχετικοί νόμοι που περιέχουν με κωδικούς την εκχώρηση στο Υπερταμείο αρχαιολογικών χώρων και μουσείων;

Πως γνωρίζει ο κος Υφυπουργός ότι η Ακρόπολη δεν εκχωρείται; Άρα γνωρίζει ποια μνημεία και μουσεία έχουν εκχωρηθεί. Και αφού δεν υπάρχει θέμα γιατί δηλώνει επισήμως η κυβέρνηση ότι έχει γίνει λάθος ή ότι έχουν γίνει βιαστικές κινήσεις που πρέπει να διορθωθούν.

Βέβαια τα περί κόστους της απεργίας σε μισό εκατομμύριο ευρώ τα θεωρούμε ανάξια σχολιασμού. Γιατί το κόστος από την εκχώρηση των μνημείων και των μουσείων είναι ανυπολόγιστο.

Το ότι έχουν διάλογο με τους εργαζομένους, ψεύδονται γιατί παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα που έχουμε υποβάλει δεν μας έχει δεχτεί ακόμα η νέα πολιτική ηγεσία.

Όσον αφορά τη δήλωση της κα υπουργού ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να είναι ανοιχτοί οι χώροι επισημαίνουμε ότι ο τρόπος που διαλέξατε (εκχώρηση και εκμετάλλευση σε ξένους δανειστές αρχαιολογικών χώρων και μουσείων) είναι ο χειρότερος .

Αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ θα θέλαμε να ενημερώσετε τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού».

Φωτογραφία intime news