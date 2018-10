Παραιτείται η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Την παραίτηση της φέρεται να υπέβαλλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η οποία αυτή την ώρα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, αλλά δεν θέλησε να επιβεβαιώσει στο Reuters τις πληροφορίες περί παραίτησής της.

O ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μεγάλη ανακοίνωση»

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.