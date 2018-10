Παραιτήθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι

Την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον ΟΗΕ υπέβαλε η Νίκι Χέιλι, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η παραίτηση θα τεθεί σε ισχύ από το τέλος του έτους, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Τραμπ, μετά από την συνάντησή μαζί της στον Λευκό Οίκο. Όπως πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντικαταστάτης της κ. Χέιλι θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η Χέιλι του είχε πει πριν από έξι μήνες ότι ήθελε να κάνει μια διακοπή από τα καθήκοντα της. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ, έπλεξε το εγκώμιο της, τονίζοντας ότι έκανε εξαιρετική δουλειά και εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψει σε άλλη κυβερνητική θέση.

Από την πλευρά της η Χέιλι, η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, διέψευσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2020, μια φήμη που κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα. Αντιθέτως, είπε ότι θα συμμετάσχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της παραίτησης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για «μεγάλη ανακοίνωση».

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Οκτωβρίου 2018

Η παραίτηση Χέιλι, η οποία ανέλαβε την θέση τον Ιανουάριο του 2017, δεν ήταν αναμενόμενη από την κυβέρνηση Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ανά καιρούς είχαν υπάρξει κάποιες διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Eξάλλου, σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ η αποχώρηση Χέιλι είναι ίσως η μοναδική από την διοίκηση Τραμπ η οποία έγινε «υπό καλές συνθήκες». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πάνω από 30 στελέχη του Ντόναλντ Τραμπ έχουν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί.

To εγκώμιο της Χέιλι έπλεξε μεταξύ άλλων ο Γερουσιαστής Λίντσει Γκρέιαμ που θεωρείται κοντά στις απόψεις Τραμπ, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς.

Heartfelt thanks to Ambassador @NikkiHaley for her extraordinary service as the US Ambassador to the @UN. My full statement below: pic.twitter.com/Lo7lIYd1Ri — Vice President Mike Pence (@VP) 9 Οκτωβρίου 2018

Ambassador @NikkiHaley has done an outstanding job as United States Ambassador to the United Nations and showed a level of effectiveness rarely seen by someone in this position. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 9 Οκτωβρίου 2018

H πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας είχε κατά την προεκλογική εκστρατεία για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων επικρίνει σφοδρά τον Ντόναλντ Τραμπ για την απουσία εμπειρίας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Κόρη Ινδών μεταναστών, η Χέιλι τασσόταν υπέρ των ελεύθερων αγορών και του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ στον ΟΗΕ είχε συχνά αποκλίσεις από την επίσημη θέση του Τραμπ σε ζητήματα όπως οι κυρώσεις στη Ρωσία, το προσφυγικό ή ακόμη και η ίδια η αξία του διεθνούς οργανισμού.

