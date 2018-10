Χ. Ζεεχόφερ: Οι Βαυαροί κυβερνούσαν έναν καιρό την Ελλάδα, καλύτερα να το έκαναν μόνιμα

Με έναν τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις επέλεξε να αστειευτεί ο κυβερνητικός εταίρος της Άνγκελα Μέρκελ και υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζεεχόφερ, αναφερόμενος στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) ανέφερε πως «οι Βαυροί κυβερνούσαν έναν καιρό την Ελλάδα. Ίσως θα ήταν καλύτερα αν δεν ήταν προσωρινό αυτό» μιλώντας στην πόλη Ινγκοσταλτ ενόψει των τοπικών εκλογών στη Βαυαρία.

Τη δήλωση του κ. Ζεεχόφερ μετέφερε ο επικεφαλής ανταποκριτής Ευρώπης του Politico, Μάθιου Κάρνιτσνιγκ, κάνοντας σχετική ανάρτηση στο twitter.

„Bavarians ruled #Greece for a time. Maybe it would have been better had it not been temporary,“ @CSU leader #Seehofer jokes to home crowd ahead of #Bavaria election pic.twitter.com/ieIIY5irko