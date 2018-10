Για δωροδοκία ερευνάται ο πρώην επικεφαλής της Ιντερπόλ που κρατείται στην Κίνα

Ως ύποπτος για δωροδοκία κρατείται από τις κινεζικές αρχές ο πρώην επικεφαλής της Ιντερπόλ, Μενγκ Χονγκουέι, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από τη θέση και ενώ τα ίχνη του αγνοούνταν από τις 25 Σεπτεμβρίου.

«Η έρευνα για δωροδοκία και παραβιάσεις του νόμου για τη διαφθορά από τον Μενγκ Χονγκουέι είναι απολύτως σωστή», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας της Κίνας σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ιντερπόλ ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της, Μενγκ Χονγκουέι, παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του.

«Σήμερα Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στην Γενική Γραμματεία της Ιντερπόλ στην Λυών, η Γαλλία παρέλαβε την παραίτηση του κ. Μενγκ Χονγκγουέι ως προέδρου της Ιντερπόλ με άμεση ισχύ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

