Γαλλία: Η Ιντερπόλ ανακοίνωσε την παραίτηση του προέδρου της

Νέα αναπάντεχη τροπή πήρε αργά το βράδυ η αναζήτηση του Μενγκ Χονγκγουέι, ο οποίος φέρεται να κρατείται από τις κινεζικές αρχές, καθώς η διοίκηση της Ιντερπόλ ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την προεδρία του Οργανισμού.

«Σήμερα Κυτρικαή 7 Οκτωβρίου, στην Γενική Γραμματεία της Ιντερπόλ στην Λυών, η Γαλλία παρέλαβε την παραίτηση του κ. Μενγκ Χονγκγουέι ως προέδρου της Ιντερπόλ με άμεση ισχύ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία ο Νοτιοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Γιάνγκ θα ασκεί καθήκοντα προέδρου μέχρι τον διορισμό νέου προέδρου κατά την σύνοδο του οργανισμού στο Ντουμπάι, στις 18-21 Νοεμβρίου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μενγκ Χονγκγουέι βρίσκεται υπό κράτηση από τις κινεζικές αρχές, αρμόδιες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς θεωρείται ύποπτος για παραβιάσεις της νομοθεσίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

