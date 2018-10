Τροχαίο δυστύχημα και όχι τρομοκρατική επίθεση η φονική σύγκρουση στις ΗΠΑ

Είκοσι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο το Σάββατο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα σε μια πολυσύχναστη και ιδιαιτέρως τουριστική περιοχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ένα από αυτά φέρεται πως ήταν μία λιμουζίνα η οποία μετέφερε άτομα από γαμήλια τελετή -ενδεχομένως και το ίδιο το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων, πρόκειται για δυστύχημα και όχι τρομοκρατική επίθεση.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η λιμουζίνα κατέβηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μία κατηφόρα, στη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 30 και 30A, συγκρούσθηκε με διερχόμενο όχημα και έπεσε σε τοπικό κατάστημα παρασύροντας πολλούς περαστικούς.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε σήμερα η αστυνομία -η οποία αρχικά είχε κάνει λόγο για «πολλές απώλειες»- ανακοινώνοντας παράλληλα ότι έστειλε στην περιοχή ομάδα ειδικών για να διερευνήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, η σύγκρουση σημειώθηκε στην πόλη Σκοχάρι, περίπου 250 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη, μπροστά από ένα πολυκατάστημα. Για την ώρα, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα ονόματα των θυμάτων, θέλοντας να ενημερωθούν πρώτα οι οικογένειές τους.

#518news #schoharie Emergency vehicles surround the Apple Barrel Cafe at Route 30 and Route 30A in Schoharie after a van style limousine and an SUV collided injuring several and killing approximately 3 people. pic.twitter.com/6HGfHcBkx9