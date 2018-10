Πόμπεο και Κιμ συμφώνησαν για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο συμφώνησαν να διοργανώσουν μια δεύτερη σύνοδο κορυφής «το συντομότερο δυνατό» και συζήτησαν πιθανές επιθεωρήσεις των βορειοκορεατικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νότιας Κορέας.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw