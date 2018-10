Μ. Σαλβίνι: Θα κλείσουμε τα αεροδρόμια - Δεν θα δεχτούμε μετανάστες από Γερμανία

Ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του σε δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου βάσει των οποίων η Γερμανία ετοιμάζεται να στείλει πίσω στην Ιταλία μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην ΕΕ περνώντας από το ιταλικό έδαφος.

«Δεν θα δεχτούμε πτήσεις τσάρτερ οι οποίες δεν έχουν λάβει άδεια, αν χρειαστεί θα κλείσουμε και τα αεροδρόμια όπως κάναμε ήδη και με τα λιμάνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαλβίνι.

Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aereoporto disponibile.

Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso porti.#aeroportichiusi https://t.co/XvYgELGTML