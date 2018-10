Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κατάνη της Σικελίας - Μικροτραυματισμοί και υλικές ζημιές

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα, στις 02:34 τοπική ώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Κατάνης της Σικελίας. Το εστιακό βάθος ήταν εννέα χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν άλλες τρεις δονήσεις, μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 40 άνθρωποι μετέβησαν στο νοσοκομείο με μικροτραύματα και εξαιτίας του μεγάλου τρόμου. Κανείς ευτυχώς δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα, περιορισμένες ζημιές υπέστησαν εκκλησία στην περιοχή Σάντα Μαρία Λικοντία και αγροτικές κατοικίες της περιοχής. Οι σεισμικές δονήσεις, εκτός από την Κατάνη, έγιναν αισθητές στις Συρακούσες, στην πόλη Έννα και στην Μεσσίνα.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 12km da Catania, Italia. 39 segnalazioni in un raggio di 33km. Scarica la app da https://t.co/SZGUUlMMBh per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/6QPGMLwNA5