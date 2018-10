Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον πόλεμο του Βιετνάμ η ανεργία στις ΗΠΑ

Στο χαμηλότερο επίπεδό της σε ένα χρόνο υποχώρησε ο δείκτης δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, ωστόσο το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε σημείο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και σχεδόν 50 χρόνια και συγκεκριμένα, από τον πόλεμο του Βιετνάμ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, η ανεργία υποχώρησε στο 3,7% από το 3,9% που καταγράφηκε τον Αύγουστο, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 1969, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Επιπλέον, οι μηνιαίες μισθολογικές αυξήσεις αυξήθηκαν μόλις 134.000, αρκετά κάτω από τις εκτιμήσεις Refinitiv για 185.000 και τις από τις χειρότερες επιδόσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μια εργατικά απεργία «επιβάρυνε» τους αριθμούς.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε άλλες 134.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το μικρότερο μέγεθος σε διάστημα 12 μηνών, ένδειξη ότι οι εργοδότες αρχίζουν να εντοπίζουν δυσκολίες για να βρουν τους κατάλληλους υπαλλήλους.

Σημειώνεται, ότι στον απόηχο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο ορόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ικανοποίηση του σε ανάρτησή του στο Twitter δηλώνοντας ότι «Το 3,7% στην ανεργία είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί από υο 1969!».

Just out: 3.7% Unemployment is the lowest number since 1969!