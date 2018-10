Ο Έ. Μασκ ειρωνεύεται την αμερικανική Επ. Κεφαλαιαγοράς - Πτώση 4,5% για την Tesla

Ειρωνική επίθεση εναντίον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξαπέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, λίγες μέρες μετά το διακανονισμό στον οποίο ήρθαν και του επιτρέπει να παραμείνει επικεφαλής της εταιρείας.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Έλον Μασκ ανέφερε την Επιτροπή, παραφράζοντας τα αρχικά της (SEC) ως «Επιτροπή Πλουτισμού των Shortsellers» (Shortseller Commission Improvment), προσθέτοντας σκωπτικά ότι κάνει «απίστευτη δουλειά» ώστε να δικαιολογεί την αλλαγή στο όνομά της.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!