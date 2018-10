Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον επτά ρώσων πρακτόρων για κυβερνοεπιθέσεις

Κατηγορίες εναντίον επτά μελών της υπηρεσίας πληροφοριών του ρωσικού στρατού (GRU) απήγγειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από τις καταγγελίες ότι ρώσοι πράκτορες αποπειράθηκαν να διεισδύσουν στα συστήματα του Οργανισμού για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων.

Ανάμεσα στους στόχους των ρώσων χάκερ, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, ήταν η παγκόσμια ομοσπονδία κατά του ντοπαρίσματος και μια αμερικανική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Επιδίωξη των κυβερνο-εγκληματιών ήταν η παρακολούθηση οργανισμών, η κλοπή ευαίσθητων δεδομένων και σε κάποιες περιπτώσεις η δημοσίευσή τους ως αντίποινα για να τιμωρηθούν επικριτές της Ρωσίας

U.S. Charges Russian GRU Officers with International Hacking and Related Influence and Disinformation Operations https://t.co/Tg510JKimi