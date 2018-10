ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια - Πέντε τραυματίες

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ έξω από εμπορικό κέντρο στην συνοικία Germantown της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, ηλικίας από 19 έως 23 ετών.

Όπως μεταδίδει το nbcphiladelphia, τουλάχιστον δύο δράστες ξεκίνησαν να πυροβολoύν μέσα από όχημα εν κινήσει. Προς τος παρόν δεν έχουν συλληφθεί, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους αναζητούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έριξαν τουλάχιστον 19 πυροβολισμούς.

Ο ένας από τους πέντε τραυματίες είναι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι.

Police on the scene in Germantown where 5 people were shot in a driveby story on @KYWNewsradio pic.twitter.com/UKrnrezPKx

UPDATE: Five people were hit with bullets outside a Germantown Dollar General Wednesday afternoon when police say 2 gunmen opened fire from a passing car. At least one of the victims was critically injured. https://t.co/00D46xaOG2 pic.twitter.com/deuRLFZdMn