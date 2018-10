Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

Του Μιχάλη Τουτζιάρη

«Τη μέρα που επρόκειτο να τoν σκοτώσουν, ο Σαντιάγο Νασάρ σηκώθηκε στις πεντέμιση το πρωί, για να περιμένει το πλοίο που θα’φερνε τον επίσκοπο. Είχε ονειρευτεί πως διέσχιζε ένα δάσος από φραγκοσυκιές, όπου ψιλόβρεχε και, για μια στιγμή, ήταν ευτυχισμένος μες στ’ όνειρό του».

«Η χώρα μας βγήκε τελικά από τα μνημόνια, θα έπρεπε η εικόνα που ανέλυσα πριν ένα χρόνο να έχει αλλάξει. Δυστυχώς όμως, η οσμή θανάτου πλανάται ακόμη! Το χρηματιστήριο θα έπρεπε να ανέβει, καθώς οι επενδυτές θα έκαναν ουρά, δε θα προλάβαιναν να επενδύσουν, να αγοράσουν ευκαιρίες σε ελληνικές μετοχές…… Στον αντίποδα η οσμή θανάτου πλανάται πάνω από τις ελληνικές τράπεζες και τους τζίρους ενός τζακ-ποτ στο τζόκερ!»

Η χθεσινή ημέρα ήταν η χειρότερη που έζησαν χρηματιστηριακά οι τράπεζες της χώρας. Οι ελληνικές τράπεζες ανεξέλεγκτες και ανίκανες να αντιδράσουν κατέρρεαν με ποσοστά που άγγιζαν το -30% στην Πειραιώς, το -18% στην Eurobank και το-10% σε Εθνική και Άλφα.To XAA υποχωρούσε κάτω και από τις 660 μονάδες σημειώνοντας πτώση της τάξεως του -4%!! Η οσμή θανάτου δεν πλανάται πλέον αλλά ο «θάνατος» επήλθε. Οι φήμες θέλουν το τραπεζικό σύστημα να οδεύει προς μια τέταρτη ανακεφαλοποίηση ή μια πιθανή κρατικοποίηση ή ακόμα χειρότερα ένα bail in! Πολλοί θεωρούν fake news την ιστορία και ευκαιρία αγορών των τραπεζικών χαρτιών σε εξευτελιστικές τιμές. Η μετοχή της Πειραιώς βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών, καθώς η είδηση ότι θα χρειαστεί άμεσα νέα κεφάλαια 500 εκ. εώς τα τέλη του 2018 την οδήγησε στο -30% με αυξημένους όγκους συναλλαγών. Το ότι ξεφύγαμε από τους τζίρους ενός τζακ-ποτ σίγουρα είναι θετικό για την αγορά, το ότι ξεφύγαμε προς τα πίσω λέει πολλά. Και κυρίως πολλά για όσους ισχυρίζονται και διατυμπανίζουν παντού τις εξόδους από μνημόνια και εισόδους στις αγορές με επιτόκια που αγγίζουν το 4,5% και ομολογιακά που τείνουν να ξεπεράσουν το 12%!!!

Αλήθεια η ψέμα…. τελικά οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια; Μια σοφή παροιμία του λαού μας λέει «κάνε με σοφό να σε κάνω πλούσιο». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τις ελληνικές τράπεζες παρατηρούμε μια οριακή βελτίωση των αποτελεσμάτων τους και ένα οριακό συμμάζεμα στα κόκκινα δάνεια. Επίσης, διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από τα ελάχιστα όρια που τέθηκαν στα τελευταία stress-test.Είναι όμως ικανά να οδηγήσουν τις τράπεζες έξω από το μάτι του κυκλώνα; και αν όχι τι θα συμβεί σε περίπτωση που αποτύχουν; Πόσο θα διαρκέσει η αδυναμία πρόσβασης των τραπεζών στις αγορές με ικανοποιητικά επιτόκια ώστε να αποφευχθεί η κρατική παρέμβαση και το dilution των παλαιών μετόχων;

Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί στο ερώτημα από κανέναν ειδικό, καθώς η χώρα μας έπειτα από την τελευταία τρίτη καταστροφική ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, λόγω της «ηρωικής διαπραγμάτευσης», πλήρωσε ακριβό τίμημα. Οι τράπεζες κράτησαν με λίγα λόγια «τον μουτζούρη», καθώς οι χρεοκοπίες πολλών επιχειρήσεων και η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων από τους πολίτες που είδαν τα εισοδήματά τους να καταρρέουν, (μέσω της παράλογης υπερφορολόγησης και αφαίμαξης για τη δημιουργία υπερπλεονασμάτων και επιδοματικής πολιτικής), τους στέρησαν την σημαντικότερη πηγή εσόδων.

Είναι παγκόσμια αποδεκτό, (δεν ξέρω αν σε εμάς θα αλλάξει και αυτό-όλα είναι πιθανά), ότι χώρα χωρίς τραπεζικό σύστημα είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ανάπτυξη χωρίς τράπεζες είναι αδύνατο να υπάρξει, καθώς η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων περνάει από το χέρι τους. Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης όπως το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν αφεθεί στην τύχη τους, καθώς στο σκάνδαλο «μεγατόνων» του FOLLIE προστίθενται και οι τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ και τις τράπεζες, οι οποίες περιθωριοποιούν ακόμη περισσότερο το ΧΑΑ και στέλνουν στα «τάρταρα» την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μονόδρομος λοιπόν είναι οι τράπεζες, ότι έχει απομείνει από αυτές!

Τι μέλλει γενέσθαι για τη συνέχεια; Θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα από το «μαξιλάρι»; τι θα γίνει όμως με τα υπερπλεονάσματα; θα συμφωνήσουν οι ξένοι να χρησιμοποιήσουμε το μαξιλάρι μας και να τρέχουμε μετά στις αγορές για επιτόκια που θα ξεπερνάνε το 5%; ….Συγνώμη… ξέχασα βγήκαμε από τα μνημόνια άρα μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε το «μαξιλάρι» μας…15, (European Commission, Financial Assistance to Greece,2015, European Commission, Report on Public Finances in EMU, 9/2014) όσα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες ή χρηματοδοτούνται από ESM τίθενται σε ενισχυμένη εποπτεία κατά την οποία υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις από αρμόδια κοινοτικά όργανα, «όσα κράτη-μέλη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα παραμένουν υπό εποπτεία μέχρι να αποπληρωθεί το 75% της βοήθειας!!!»

Τα «ελικόπτερα» που πετούσαν άφθονο χρήμα στις αγορές (και εμείς διαπραγματευόμασταν ηρωικά κρατώντας ομπρέλα) ξέμειναν από «καύσιμα», καθώς το κόστος του χρήματος αυξάνεται και η ΕΚΤ ακολουθεί τη FED. Ο εμπορικός πόλεμος, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, το μεταναστευτικό, η Ιταλία κ.α. βρίσκουν τη χώρα μας στη χειρότερη φάση της, μια εικόνα που αντικατοπτρίζεται καθημερινά και στο ΧΑΑ. Μια χώρα «έρμαιο» στις αγορές και στην ακατάσχετη φημολογία, που δεν απέχει πολύ από την σκληρή και οδυνηρή πραγματικότητα.

Ποτέ στην οικονομική ιστορία δεν έχουν προαναγγελθεί τόσα πολλά σε τόσους πολλούς!

Ο θάνατος είχε προαναγγελθεί από πολλούς και σε τόσους πολλούς, που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί... «Ποτέ δεν υπήρξε έγκλημα που να είχε προαναγγελθεί περισσότερο», Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.