Πυροβολισμοί έξω από την οικία του Φ. Γκιουλέν στην Πενσυλβάνια

Άνδρας της ασφάλειας του Φετουλάχ Γκιουλέν έριξε προειδοποιητικές βολές εναντίον ενός υπόπτου έξω από την οικία του εξόριστου τούρκου ιεροκήρυκα στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, ενημέρωσε η προσκείμενη στον Γκιουλέν Μη Κυβερνητική Οργάνωση AFSV.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της AFSV, άγνωστος άνδρας ο οποίος φέρεται να ήταν οπλισμένος επιχείρησε να εισέλθει στο κέντρο φύλαξης όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια ο Φ. Γκιουλέν. Ένας φύλακας αντιλήφθηκε τις κινήσεις του ατόμου και έριξε προειδοποιητικές βολές, με τον ύποπτο να τρέπεται σε φυγή. Σύμφωνα με την AFSV δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως επισημαίνει μάλιστα η AFSV, το συμβάν πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τούρκου προέδρου Τ. Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος είχε πει ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας θα διενεργήσουν επιχειρήσεις εναντίον υποστηρικτών του Φ. Γκιουλέν.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας βρέθηκαν στο κτιριακό συγκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι ερευνούν κάποιο «περιστατικό», και στη συνέχει αποχώρησαν.

Προς το παρόν οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη ενημέρωση για το αντικείμενο της έρευνά τους.

UPDATE: State Police vehicles have left the Turkish retreat center in Ross Township. Investigators still have not said why they were there, other than they were “investigating an incident.” @WNEP