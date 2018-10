Μεγάλες πρεμιέρες τον Οκτώβριο στην Wind Vision

Μεγάλες πρεμιέρες κορυφαίων σειρών θα παρακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες οι συνδρομητές της Wind Vision μέσα από τα κανάλια Fox και Fox Life. Με συγκίνηση, δράση και αγωνία επιστρέφουν οι νέοι κύκλοι των σειρών που αναμένεται να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό για μία ακόμη χρονιά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με διπλό επεισόδιο επιστρέφει δυναμικά για 15η χρονιά η δημοφιλής σειρά «Grey’s Anatomy» της Shonda Rhimes. Από τις 3/10 και κάθε Τετάρτη βράδυ 21.00 στο Fox Life, νέες ιστορίες των αγαπημένων γιατρών στο Grey–Sloan Memorial Hospital έρχονται να υπενθυμίσουν ότι οι σχέσεις, αλλά και η ιατρική, δεν ορίζονται μόνο ως άσπρο-μαύρο.

Την Δευτέρα 8/10 ξεκινούν επίσης τα νέα επεισόδια του 5ου κύκλου της σειράς «How To Get Away With Murder» (21.00 στο Fox Life) καθώς και ο 9ος κύκλος του πολυσυζητημένου «The Walking Dead» (22.40 στο Fox), όπου ενάμιση χρόνο μετά το τέλος του πολέμου, οι επιζώντες ξαναχτίζουν τον πολιτισμό τους υπό την ηγεσία του Rick.

Μυστήριο και ίντριγκες περιμένει τους τηλεθεατές και στην 5η season του «Empire», που ξεκινά στις 10/10, 21.50 στο Fox. Στα νέα επεισόδια, οι Lyon, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανακτήσουν την Empire Records, θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί, για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή μαθαίνοντας – για άλλη μια φορά – ότι η δόξα και το χρήμα έχουν βαρύ τίμημα.

Περιπέτειες και αγωνία υπόσχεται και ο 2ος κύκλος των «9-1-1» (21.50 στο Fox) και «Station 19» (21.00 Fox Life). Από την Τετάρτη 10/10 και Πέμπτη 11/10 και κάθε εβδομάδα, οι πρωταγωνιστές τους ρισκάρουν για άλλη μια φορά τη ζωή τους, για να σώσουν εκείνους που τους χρειάζονται.

Τα Fox και Fox Life είναι διαθέσιμα μέσω της Wind Vision στο Family και στο Full Pack. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα καταστήματα WIND ή το www.wind.gr/vision.