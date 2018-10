«Αντάρτικο» κατά της Τερέζα Μέι στο συνέδριο των Συντηρητικών

Αυξάνεται η πίεση για την Τερέζα Μέι λίγες μόνο ώρες πριν τη κρίσιμη ομιλία της στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος των Συντηρητικών που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ο βουλευτής Τζέιμς Ντάντριτζ ζήτησε την παραίτηση της, με επιστολή της προς την αρμόδια επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο Ντάντριτ, ο οποίος ανήκει στην πτέρυγα των υποστηρικτών του λεγόμενου «σκληρού» Brexit, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της αποκαλούμενης Επιτροπής 1922 του κόμματος, Γκρέιαμ Μπρέιντι ζητώντας την παραίτηση της Μέι.

This is the letter @JamesDuddridge has sent to 1922 committee chairman Sir Graham Brady. He calls for a "proper leadership election" https://t.co/xUTvZePZMj pic.twitter.com/hOuazwWhn8