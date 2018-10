Γ. Στόλτενμπεργκ: Ιστορική ευκαιρία να δοθεί τέλος στη διαφορά πΓΔΜ-Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην πΓΔΜ, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευκαιρία» να δοθεί τέλος στη διαφορά της χώρας με την Ελλάδα για το ονοματολογικό.

«Προτρέπω όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία με εποικοδομητικό τρόπο και με υπευθυνότητα», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ μέσω Twitter. «Η πόρτα του NATO είναι ανοικτή», συνέχισε, όμως πρώτα «όλες οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν», τόνισε.

