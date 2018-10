Σκόπια: 91,25% υπέρ του «ναι» με καταμετρημένο το 85% των εκλογικών τμημάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στα εκλογικά τμήματα μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος με το κλείσιμο των καλπών στις 19.00 τοπική ώρα Σκοπίων και μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν οι αρμόδιες αρχές της γείτονας χώρας, στο 85% των καταμετρημένων εκλογικών τμημάτων το ποσοστό που ψήφισε «ναι» ανέρχεται στο 91,25%. Υπέρ του «όχι» ψήφισε το 5,82%.

Η συμμετοχή σύμφωνα με στοιχεία από το 85,71% των εκλογικών τμημάτων ήταν 36,11%.

Σε απόλυτους αριθμούς ψήφισαν περίπου 621 χιλιάδες πολίτες, ενώ το κυβερνητικό στρατόπεδο χρειαζόταν συμμετοχή τουλάχιστον 900 χιλιάδων.

Το "90% και πλέον" των πολιτών που ψήφισαν σήμερα στο δημοψήφισμα ενέκρινε τη συμφωνία με την Ελλάδα και το κοινοβούλιο πρέπει να "επικυρώσει τη βούληση της πλειοψηφίας" δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ.

«Άνω του 90% του συνόλου των ψήφων ήταν υπέρ του "ναι", επομένως είναι η σειρά του Κοινοβουλίου να επικυρώσει τη βούληση της πλειοψηφίας» είπε ο Ζόραν Ζάεφ στο AFP.

Ένωση Πολιτών MOST: Στο 36,6% η τελική εκτίμηση για την συμμετοχή των ψηφοφόρων

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στο σημερινό δημοψήφισμα είναι 36,6 % εκτίμησε η Ένωση Πολίιτών MOST κατά τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ..Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Ντάρκο Αλέξοφ είπε ότι μεταξύ των εγκύρων ψηφοδελτίων, το 94,2% ήταν «NΑΙ» και το 5,8% «ΟΧΙ» με περιθώριο σφάλματος +/- 0-3%.Δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας στην ελεύθερη τηλεφωνική γραμμή 080 080 080 οι πολίτες ανέφεραν συχνότερα ότι δεν μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου επειδή δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η προκαταρκτική αξιολόγηση του δημοψηφίσματος θα ανακοινωθεί από την Ένωση πολιτών MOST σε συνέντευξη Τύπου αύριο.Η Ένωση Πολιτών MOST παρακολούθησε τη σημερινή ψηφοφορία με περισσότερους από 1.500 παρατηρητές. Σε 1.160 εκλογικά κέντρα, που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα, αναπτύχθηκαν παρατηρητές, οι οποίοι κάλυπταν το 33% του συνολικού αριθμού των εκλογικών κέντρων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ