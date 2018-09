Χ.Θάτσι: Το Κόσοβο είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του Κοσσόβου, Χασίμ Θάτσι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη λίμνη Ujman, πραγματοποίησε ομιλία στις φρουρές του «Kosovo Security Force», ανέβασε ένα tweet με το οποίο επισημαίνει πως «το Κόσοβο είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία».

Συνεχίζει τονίζοντας ότι «καμία διαμαρτυρία ή προπαγάνδα δεν μπορεί να το θέσει σε αμφιβολία. Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στα κρίσιμα βήματα που θα ακολουθήσουμε».

Σε ότι αφορά τη Σερβία επισημαίνει: «ο διάλογος με τη Σερβία δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε γιατί έχουμε ήδη κερδίσει. Κερδίσαμε ελευθερία. Κερδίσαμε ανεξαρτησία. Τώρα πρέπει να βρούμε δύναμη και υπομονή για να επιτρέψουμε την πλήρη και αδιαμφισβήτητη ένταξή μας στις NATO, στην EΕ και τα Ηνωμένα Έθνη».

