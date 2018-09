Η SEC μήνυσε τον Έλον Μασκ για απάτη - Βουτιά 12% για τη μετοχή της Tesla

«Βουτιά» σχεδόν 12% πραγματοποιεί η μετοχή της Tesla Inc στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την είδηση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (SEC) κατέθεσε μήνυση για απάτη σε βάρος του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Έλον Μασκ, λόγω μια σειράς "ψευδών ή παραπλανητικών" αναρτήσεων που έκανε στο λογαριασμό του στο twitter.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη SEC, στις 7 Αυγούστου ο Έλον Μασκ υποστήριξε σε tweet του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ιδιωτικοποιήσει την Tesla, στην τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή καθώς και ότι είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.