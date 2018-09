Τραμπ: «Eιλικρινής και καθηλωτική» η κατάθεση του Μπρετ Κάβανο

Η κατάθεση του Μπρετ Κάβανο στην Επιτροπή της Γερουσίας "ήταν συγκλονιστική, ειλικρινής και καθηλωτική" και "έδειξε στην Αμερική ακριβώς γιατί τον έχρισα υποψήφιο" δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά το τέλος της ακρόασης του υποψηφίου για το Ανώτατο Δικαστήριο από τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Τραμπ, επαναδιατυπώνοντας τη στήριξη του στον Κάβανο, με ανάρτηση στο twitter, ζήτησε από τη Γερουσία να ψηφίσει για την υποψηφιότητα του δικαστή.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κόρνιν δήλωσε ότι η ψηφοφορία για την έγκριση της υποψηφιότητας Κάβανο θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα).

Judge Kavanaugh showed America exactly why I nominated him. His testimony was powerful, honest, and riveting. Democrats’ search and destroy strategy is disgraceful and this process has been a total sham and effort to delay, obstruct, and resist. The Senate must vote!