Πού θα χτυπήσει ο μεσογειακός κυκλώνας - Κύματα άνω των 11 μέτρων θα φέρει μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης

Σε κυκλώνα μετασχηματίστηκε το χαμηλό βαρομετρικό που βρισκόταν στο Νότιο Ιόνιο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αναμένεται να πλήξει Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας.



Ο κυκλώνας θα μας επηρεάσει σε δυο φάσεις, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η οποία καλεί σε αυξημένη ετοιμότητα τους πολίτες.



Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Θεόδωρου Κολυδά, σε πρώτη φάση ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα παρουσιαστούν στο νότιο Ιόνιο, στην Κρήτη και στη νότια Πελοπόννησο.

Παράλληλα, το κέντρο του μεσογειακού κυκλώνα «Ξενοφώντα», όπως τον ονομάζει η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται να φθάσει στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου μεταξύ 15:00-18:00 του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις.

Το ύψος του κύματος μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, το μεσημέρι του Σαββάτου, με βάση το κυματικό μοντέλο του Εθνικού Αστεροσκοπείου/meteo.gr, προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 11 μέτρα.





Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που εκδόθηκε την Πέμπτη (27-09-2018), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία ως ακολούθως:

Σήμερα, Παρασκευή (28-09-2018):



α. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και πρόσκαιρα προς το βράδυ στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της αττικής), την Εύβοια και πιθανώς στην Κρήτη.

β. Ανεμοι στο ιόνιο 7-8 και στο αιγαίο 6-7 μποφόρ.

Το Σάββατο (29-09-2018):



α. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα εκδηλωθούν απο τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη που μέχρι το μεσημέρι θα επηρεάσουν την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της αττικής), την Εύβοια, τις Κυκλάδες και πιθανώς τις Σποράδες. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και πιθανώς στην Αττική. Σταδιακά μέχρι το βράδυ ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

β. Άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9-10 μποφόρ θα επικρατήσουν πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα νότια πελάγη.

Την Κυριακή (30-09-2018):

α. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου θα επηρεάσουν τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στα νησιά του αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και βαθμιαία προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

β. Ανεμοι θυελλώδεις 8 και τοπικά σε επίπεδο θύελλας (9-10 μποφόρ) θα πνέουν στο Αιγαίο, με μικρή εξασθένηση από αργά το βράδυ.





Σταδιακά, κυρίως από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, καθώς στροβιλίζεται αυτός ο πρώτος σχηματισμός, θα βελτιωθεί για λίγο ο καιρός στην Κρήτη, πρόσκαιρα, και στις δυτικές Κυκλάδες, και θα κινηθεί βορειότερα, επηρεάζοντας τη νότια και νοτιοανατολική Αττική.

Long sea track for #Medicane #Zorbas squeezing north of Crete and into the Aegean Sea. Arpege has this cyclone as an equvalent category 1 hurricane at peak intensity --> https://t.co/463xhlg4eG pic.twitter.com/pmfBngiE2O