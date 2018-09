Μανιφέστο Φερχόφσταντ και άλλων Ευρωπαίων ηγετών για επανίδρυση της Ευρώπης

Άρθρο-μανιφέστο για την επανίδρυση της Ευρώπης το οποίο αποτελεί παράλληλα «διακήρυξη αρχών ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης και προόδου» υπογράφουν οκτώ κορυφαίοι πολιτικοί, ανάμεσα στους οποίους και ο ηγέτης της ομάδας των Φιλελευθέρων, Γκι Φερχοφστατ.

Κάνοντας ιστορικό παραλληλισμό με τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι ηγέτες αναφέρουν «έναν αιώνα μετά, καθώς η ήπειρος μας αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά διαίρεση και στασιμότητα, αρνούμαστε να γίνουμε οι γενιά που θα έχει κλειστά τα μάτια...Έξι μήνες πριν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητάμε την επανίδρυση της Ευρώπης που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών της».

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, οικολογικές, μεταναστευτικές, οικονομικές και την ανησυχία των πολιτών για περισσότερη δράση και λιγότερα λόγια...Όμως η Ευρώπη δεν έχει χάσει το νόημα της, καθώς η πρόσφατη πρόοδος στον τομέα της άμυνας, για παράδειγμα, δείχνει ότι όταν υπάρχει όραμα οι πολίτες της Ευρώπης το ασπάζονται και το ακολουθούν» προσθέτουν.

Και συνεχίζουν «αντί να επισείουμε συνεχώς τον φόβο της Μαρίν Λε Πεν, του Βίκτορ Ορμπάν και του Ματέο Σαλβίνι, θα πρέπει να προσφέρουμε πραγματικές λύσεις...αντί να ενθαρρύνονται οι πολίτες να αμφισβητούν το δικαστικό τους σύστημα και την αντιπολίτευση, θα πρέπει να σεβαστούν το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Ακόμη αναφέρουν πως «αντί να ασχολούμαστε με απειλές όπως τις «μαζικές εκκαθαρίσεις» του Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία, «να απαλλαγούμε από το Ισλάμ» του AfD στη Γερμανία ή «να τελειώσουμε με την Ευρώπη» από την Μαρίν Λε Πεν, εμείς υπερσπιζόμαστε περήφανα τις θεμελιώδεις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της ευημερίας και της αλληλεγγύης...

Αντί να αποδεχθούμε μια διχασμένη και αποδυναμωμένη ήπειρο στο έλεος των άλλων μεγάλων δυνάμεων του κόσμου, ζητάμε μια κυρίαρχη Ευρώπη ικανή να ενεργήσει δυναμικά σε περιοχές όπου τα μεμονωμένα κράτη μέλη είναι ανίσχυρα, στην οικονομική και νομισματική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα, τη γεωργία, κοινωνική πολιτική, μετανάστευση και ολοκλήρωση και ψηφιακή αλλαγή».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της παράταξης των Φιλελευθέρων (ΑLDE) στην ευρωβουλή, Γκι Φέρχοφσταντ, δημοσίευσε το κείμενο που υπογράφει σχολιάζοντας πως «πρέπει να δράσουμε τώρα διαφορετικά το ευρωπαϊκό σχέδιο θα μείνει στάσιμο ή θα καταστρατηγηθεί από τους λαϊκιστές».

