Το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του ΔΝΤ θα λάβει η Αργεντινή με 57,1 δισ. δολάρια

Το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα καταβληθεί στην υπερχρεωμένη οικονομία της Αργεντινής και θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπισθεί η νομισματική κρίση της χώρας της Λατινικής Αμερικής που έχει προκαλέσει συνεχιζόμενη αναταραχή στις αγορές.

Η συμφωνία που σύναψε το ΔΝΤ με την κυβέρνηση της Αργεντινής αφορά μια σειρά οικονομικών μέτρων που θα υποστηρίξουν την Συμφωνία Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας (Stand-By Arrangement - SBA) διάρκειας 36 μηνών που εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου του 2018.

Με την έγκριση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ, η αναθεωρημένη συμφωνία αύξησε την οικονομική ενίσχυση κατά 19 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα τέλη του 2019 και το συνολικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται σε 57,1 δισ. δολάρια έως το 2021.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σημείωσε πως «η Αργεντινή έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δημοσιονομικό σχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Στον πυρήνα του νέου σχεδίου βρίσκεται μια δημοσιονομική πολιτική που στοχεύει στην ενίσχυση των δημοσιονομικών της χώρας και στην ύπαρξη ενός βιώσιμου, κατάλληλα χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού, μιας ισχυρής νομισματικής πολιτικής που εστιάζει στη μείωση του πληθωρισμού και μιας πολιτικής συναλλαγματικής ισοτιμίας χωρίς παρεμβάσεις.

