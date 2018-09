H Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο των καταθέσεων σε συνάλλαγμα 9 τουρκικών τραπεζών

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε σήμερα στη βαθμίδα B2 από B1 το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα εννέα τουρκικών τραπεζών.

Η υποβάθμιση αφορά τις τράπεζες Akbank TAS, Alternatifbank A.S., ING Bank A.S. (Turkey), QNB Finansbank AS, T.C. Ziraat Bankasi, Turk Ekonomi Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO και Yapi ve Kredi Bankasi A.S.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, οι υποβαθμίσεις καθοδηγούνται από τη μείωση της οροφής (του αξιόχρεου) των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα στο Β2 από Β1 στις 24 Σεπτεμβρίου και δεν αντανακλούν ειδικές σκέψεις για τις τράπεζες. Η προοπτική των αξιολογήσεων παραμένει αρνητική.

Η μείωση της οροφής αντανακλά την άποψη του Moody's ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος κυβερνητικής παρέμβασης για την αποτροπή ανάληψης καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, προκειμένου να διατηρηθούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ