Ο Μοντεσκιέ στη σκιά του Στάλιν

Του Δημήτρη Τσιόδρα*

To Σάββατο τρεις δημοσιογράφοι του Φιλελεύθερου πέρασαν τη νύχτα στο κρατητήριο, ύστερα από μήνυση υπουργού επειδή τόλμησαν να ελέγξουν την εξουσία για τις απαράδεκτες συνθήκες στη Μόρια. Τη Δευτέρα ξεσηκώθηκε θύελλα λόγω των παρεμβάσεων στη δικαστική έρευνα για την τραγωδία στο Μάτι...



Σε τρεις μέρες, δύο υποθέσεις που συνδέονται απολύτως μεταξύ τους. Πρόκειται για άλλους δύο κρίκους στην αλυσίδα των ενεργειών που αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο πυρήνας των αντιλήψεων τους, όπως καταγράφεται στις δηλώσεις τους και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τις θεμελιώδεις αρχές της φιλελεύθερης δυτικής δημοκρατίας. Παραπέμπουν σε ολοκληρωτικές λογικές παρότι προσπαθούν να τις ντύσουν με δημοκρατικά και δήθεν προοδευτικά σλόγκαν.



Τα παραδείγματα πολλά κι όχι από κάποια περιφερειακά στελέχη, αλλά από τον ίδιο τον Αλ.Τσίπρα και τους στενούς συνεργάτες του.



«Η δημοκρατία δεν πρέπει να είναι θεσμός που εξισορροπεί συμφέροντα και αποκοιμίζει συνειδήσεις, αλλά εργαλείο επιβολής της θέλησης των πολλών» είχε δηλώσει στις 25 Νοεμβρίου του 2017 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός όχι μιας τριτοκοσμικής δικτατορίας αλλά μιας χώρας-μέλους της Ε.Ε. αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ως εργαλείο επιβολής της θέλησης των πολλών στους υπόλοιπους. Ο ορισμός της ολοκληρωτικής λογικής.



«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση αλλά δεν έχει την εξουσία» δήλωνε ύστερα από λίγο καιρό η σύζυγός του, φράση που έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς και υπουργοί. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η κυβέρνηση πρέπει να ελέγχει, κρατική μηχανή, δικαιοσύνη, ΜΜΕ προκειμένου «να έχει την εξουσία». Ποια διάκριση των εξουσιών, checks and balances και κουραφέξαλα...». Όλη η εξουσία στην κυβέρνηση και δη στον πρωθυπουργό.



«Όσοι είναι αθώοι πρέπει να αποδείξουν την αθωότητά τους» έχει δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών αμφισβητώντας τη βασικότερη αρχή ενός κράτους δικαίου που είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας καλούσε πριν από λίγο καιρό σε «φτύσιμο και δημόσιο ξεφτίλισμα» για την Μιράντα Ξαφά ενώ στη συνέχεια δημοσιοποιούσε τη διεύθυνση επιστήμονα επειδή το πόρισμά του κατέρριπτε τα κυβερνητικά επιχειρήματα. «Την αντικειμενικότητα των ειδήσεων ελέγχει το κράτος», είχε πει υπουργός Επικρατείας.



Τα παραπάνω δεν είναι γλωσσικά ολισθήματα. Αποκαλύπτουν τον βαθύτερο τρόπο σκέψης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μένουν στα λόγια. Προχωρούν συστηματικά και μεθοδικά. Καταλύουν τις ανεξάρτητες αρχές, χρησιμοποιούν τα κρατικά ΜΜΕ ως μηχανισμούς προπαγάνδας, δεν χάνουν ευκαιρία να επιτεθούν στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος επειδή οι διαπιστώσεις του χαλούν τα κυβερνητικά παραμύθια, άλλαξαν τον επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επειδή οι τριμηνιαίες εκθέσεις σε πολλά σημεία έρχονται σε αντίθεση με όσα λέει ο κ.Τσίπρας και οι υπουργοί του για την πορεία της Οικονομίας. Κανάλια κι εφημερίδες στοχοποιούνται επειδή αυτά που λέγονται και γράφονται δεν αρέσουν στην κυβέρνηση, δημοσιογράφοι δέχονται διαρκείς επιθέσεις, οτιδήποτε διαψεύδει τα non paper του Μαξίμου είναι fake news.



Στη Δικαιοσύνη αυτά που γίνονται είναι επίσης πρωτοφανή. Ανοιχτά και καθαρά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει καταγγείλει ότι «συστηματικά και μεθοδικά επιχειρείται εδώ και καιρό η πλήρης υποταγή και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης ώστε να λειτουργεί όχι ως ανεξάρτητη εξουσία αλλά ως κυβερνητικός μηχανισμός...Επιχειρούν να τρωθεί το κύρος της Δικαιοσύνης ώστε να μπορούν να την ελέγχουν ευκολότερα και να εμφανιστούν οι ίδιοι ως μοναδικοί υπερασπιστές της νομιμότητας και «γνήσιοι εκφραστές του κοινού συμφέροντος», ακολουθώντας το παράδειγμα της Τουρκίας και της Πολωνίας, οι κυβερνήσεις των οποίων είτε με διώξεις κατά δικαστικών λειτουργών είτε με ωμές νομοθετικές παρεμβάσεις καταργούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» καταλήγει η ανακοίνωση.



Tα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ως περιοριστικό των επιδιώξέων τους. Όπου μπορούν προσπαθούν να το παρακάμψουν. Ξέρουν τα όριά τους. Γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν όσα έχουν στο μυαλό τους. Εκεί που έχουν τη δυνατότητα λοιπόν, χτίζουν το δικό τους σύστημα, αντιμετωπίζουν όσους δεν ενστερνίζονται τις απόψεις τους ως εχθρούς και επιδιώκουν με κάθε τρόπο την περιθωριοποίησή τους.



Πώς το είχε πει, εν της αφελεία της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελ.Αυλωνίτου; «Τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, αν ήσουν μαζί τους δεν σε πείραζαν...». Αν δεν ήσουν είχες κάποια προβληματάκια...

* Ο Δημήτρης Τσιόδρας είναι δημοσιογράφος, εκπρόσωπος Τύπου του Ποταμιού.