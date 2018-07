Τουρκικά ΜΜΕ: Βυθίστηκε πλοίο με «γκιουλενιστές» που κατευθύνονταν στην Ελλάδα

Έξι άνθρωποι μεταξύ των οποίων τρία βρέφη πνίγηκαν σήμερα όταν η φουσκωτή βάρκα στην οποία επέβαιναν 16 Τούρκοι ανετράπη στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Τουρκίας, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, στη βάρκα επέβαιναν ύποπτοι για σχέσεις με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, που προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Λέσβο.

Το λιμενικό της Τουρκίας διέσωσε στη διάρκεια της νύκτας εννέα ανθρώπους, ενώ διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοικτά του Αϊβαλιού.

Το φουσκωτό κατευθυνόταν μάλλον προς τη Λέσβο, όπως επεσήμανε το τουρκικό λιμενικό, ενώ σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο οι επιβαίνοντες ήταν Τούρκοι πολίτες και δύο εξ αυτών πιστεύεται ότι ήταν διακινητές.

Οι γκιουλιστές και ο ηγέτης τους, με έδρα τις ΗΠΑ, κατηγορούνται ότι ενορχηστρώθηκαν το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία στο οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 250 άτομα και τραυματίστηκαν σχεδόν 2.200. Μετά την απόπειρα, η Τουρκία ζήτησε την έκδοση του Φ. Γιουλέν από τις ΗΠΑ

Η Άγκυρα κατηγορεί επίσης το Φ. Γκιουλέν ότι βρίσκεται πίσω από μια μακρόχρονη εκστρατεία για την ανατροπή του κράτους μέσω της διείσδυσης των τουρκικών θεσμών, ιδίως της στρατιωτικής, αστυνομικής και δικαστικής εξουσίας.

Το κίνημα του Φ. Γκιουλέν έχει σημαντική παρουσία εκτός της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Yet another horrible tragedy in the Aegean Sea. A boat carrying Turkish purge victims capsized, 6 dead including 3 babies. Instead of mourning, local governor accused the deceased of being Gulenist ‘terrorists’. BABIES DIED! No humanity left in Turkey. Just pure persecution. https://t.co/pBWD9I9s4Y