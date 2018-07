Σύμβουλος Ερντογάν: Η Ελλάδα έχει λαμπρό μέλλον ως υποτελής στην Τουρκία

Ο Σύμβουλος του Τ. Ερντογάν προβλέπει... λαμπρό μέλλον για την Ελλάδα ως υποτελή της Τουρκίας αντί να είναι μέλος της Ε.Ε. και θεωρεί ότι η προοπτική αυτή, της επιστροφής στην Τουρκία των χωρών που αποσχίστηκαν από την οθωμανική αυτοκρατορία «τρομάζει την Δύση».

Τις εκτιμήσεις που έκανε στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT HABER, πόσταρε στο λογαριασμό του στο twitter ο επικεφαλής του γραφείου του Τ. Ερντογάν, Abdullah Bozkurt

The West is terrified of a spectre that countries seceded from Ottoman Empire might join #Turkey again and that includes #Greece, a country that would be better off with Turkey than the European Union, says #Erdogan's chief aide Yigit Bulut. pic.twitter.com/jwCHpJgT0d