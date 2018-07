Ο Ντ. Τραμπ ευχαρίστησε τον Κιμ Γιονγκ Ουν για την παράδοση των λειψάνων αμερικανών πεσόντων

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας παρέδωσαν στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ 55 μικρές κάσες που πιστεύεται ότι περιέχουν τα λείψανα αμερικανών στρατιωτικών που είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα από πλευράς Πιονγκγιάνγκ για την εφαρμογή μιας από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη συνάντηση κορυφής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν τη 12η Ιουνίου στη Σιγκαπούρη.

Ο επαναπατρισμός των σορών στρατιωτικών που αγνοούνταν από την εποχή του πολέμου θεωρείται μικρή, πάντως διπλωματική επιτυχία, για την κυβέρνηση Τραμπ.

«Έπειτα από τόσα πολλά χρόνια, αυτή θα είναι σπουδαία στιγμή για τόσες πολλές οικογένειες. Ευχαριστίες στον Κιμ Γιονγκ Ουν», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.